Canopy verbrennt weiterhin sein Cash schneller als ein Internet-Start-up vor der Jahrtausendwende. Wir haben unsere Szenarien für die Aktie nochmals auf den Prüfstand gestellt.

Szenario 1 Primärszenario (55%)

Die Unterstützung bei C$21.53 hat sich erneut als sehr stabil für die Aktie erwiesen. Nicht zuletzt dank dieser Unterstützung hängt die Aktie immer noch im Seitwärtskanal zwischen dieser Unterstützung und dem Widerstand bei C$29.29 fest. Allerdings gehen wir davon aus, dass jetzt mit dem erneuten Testen der Unterstützung die Dynamik im Titel wieder zunehmen könnte und sich hier die Chance bietet, dass die Aktie mit einem Impuls die Hürde von C$29.29 endlich nachhaltig hinter sich lässt und die laufende Welle bei iii (im Chart in Gelb) in der Region von C$50 abschließt. Unsere alternative Erwartung folgt allerdings diesem Szenario dicht auf.

Szenario 2 Alternativszenario (45%)

Sollte die nun schon oft getestete Unterstützung bei C$21.53 nun doch nicht mehr länger halten, könnte der Titel ein erneutes Tief ansteuern und im Bereich zwischen C$12.97 und C$8.66 in unseren Zielbereich einlaufen. Hier würde sich die Möglichkeit für eine Long-Positionierung in dem Titel bieten, denn danach wäre der Boden bereitet für einen erneuten Anstieg, und wir gehen in diesem Szenario davon aus, dass der Titel auf seinem Weg nach Norden dann nur noch schwer zu bremsen sein dürfte. Im weiteren Verlauf dürfte er nachhaltig neue Hochs ansteuern. Dabei sollte die Aktie eine neue Dynamik entfalten, die wir derzeit vermissen.

FAZIT

Grundsätzlich sind wir nach wie vor optimistisch für die Aktie. Der Titel hat sich inzwischen über der Unterstützung von C$21.53 vorläufig stabilisiert und die Bereinigung sollte weitgehend abgeschlossen sein. Der Weg nach oben hält derzeit nur noch wenige Hindernisse bereit. Wir gehen primär davon aus, dass das jetzige Niveau eine gute Startbasis für den erneuten Anstieg bietet.

Allerdings können wir nicht ausschließen, dass noch ein kleiner Umweg nach Süden erfolgt, den wir für eine Positionierung auf der Long-Seite in diesem Titel nutzen würden. Dies werden wir entscheiden, wenn die Aktie den markierten Zielbereich anlaufen sollte. Aber auch in diesem Fall sollte ein nachhaltiger Anstieg des Titels erfolgen.

Sobald wir ein klares Signal haben von Seiten der Indikatoren, verschicken wir eine Kurznachricht mit allen Daten zum nächsten Einstieg per Mail an unseren Verteiler.

Dies gilt für alle 8 Cannabis Werte im Cannabis Aktienpaket! Kostenlose Anmeldung: www.hkcmanagement.de