Immer weniger Deutsche kaufen ein Diesel-Auto: Im Juli 2020 kamen Selbstzünder in Deutschland nur noch auf einen Marktanteil von weniger als 30 Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit 2009. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Center Automotive Research in Duisburg unter Leitung von Ferdinand Dudenhöffer.

Diesel-PKW entwickeln sich am deutschen Automarkt immer mehr zu einem Auslaufmodell. Im Juli kamen reine Dieselfahrzeuge nur noch auf einen Marktanteil von 29,2 Prozent, berichtet Branchenkenner Ferdinand Dudenhöffer in einer am Sonntag veröffentlichten Studie. Rechnet man Diesel-Hybrid sowie Diesel Plug-in-Hybride hinzu, kämen Selbstzünder auf einen Marktanteil von 32,5 Prozent.