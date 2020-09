Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei der US-Sorte WTI, Mitauslöser für sinkende Preise ist auch Saudi-Arabien, nachdem das Land angekündigt hatte, für den Oktober-Future seine Preise zu senken, um die Nachfrage nach Rohöl zu steigern. Das weckt unmittelbare Erinnerung an den Preiskrieg mit Russland aus Anfang dieses Jahres, wo die Ölpreise stark zurückgegangen sind und die Corona-Krise die Abwärtsspirale noch einmal beschleunigt hatte. Aktuell kann sich Brent Crude Öl noch auf der Unterstützung von 42,00 US-Dollar abstützen, das muss aber auf Dauer nicht so bleiben. Zumal wurde auch der 50-Tage-Durchschnitt signifikant unterschritten, was nun einen größeren Widerstand darstellt und sich durchaus noch eine weitere Verkaufswelle unter den gegebenen Umständen anschließen könnte.

Erinnerung werden wach

Kurzfristig wirkt sich das Niveau um 42,00 US-Dollar stabilisierend aus, was eine Erholungsbewegung zurück an den EMA 50 bei 43,52 US-Dollar auslösen könnte. Anschließend aber könnte es bei fortwährendem Druck auf den Ölsektor zu Abschlägen auf 40,00 US-Dollar und darunter sogar auf 38,40 US-Dollar kommen und wieder verwertbare Handelsansätze liefern. Um überdurchschnittlich von einem Ölpreisrückgang zu profitieren, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VP70WF zurückgegriffen werden. Positive Signale ergeben sich aus fundamentaler sich erst bei einer gestiegenen Nachfrage, preislich müsste Brent Crude dazu mindestens über 46,00 US-Dollar pro Barrel zulegen. Dann wären Kursgewinne an 50,00 US-Dollar vorstellbar, spätestens ab 52,14 US-Dollar sollten wieder größere Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden.