Die Vereinigten Staaten haben sich bemüht, die Situation am Mekong schlimmer darzustellen, als sie tatsächlich ist, behauptete Chinas Außenministerium am Dienstag. Peking beschuldigte die USA, Probleme in der Region verursachen zu wollen und betont, dass Washington seit mehr als einem Jahr auf dieses Ziel hinarbeitet. Die USA haben am Freitag Chinas Entscheidung zum Bau von Wasserkraftdämmen am Mekong kritisiert und betont, dass die "Manipulation" des asiatischen Landes in der Mekong-Region rund 60 Millionen Asiaten betreffen könnte, die flussabwärts leben.