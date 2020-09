Die Nachrichten sind aktuell für die Aktienmärkte eigentlich nicht wirklich gut - aber gleichwohl steigen die Kurse (wenn auch moderat) weiter. Liegt das an der Vorfreude auf die Fed - oder dem großen Verfall am Freitag? Jedenfalls betreffen die eher schlechten Nachrichten jene Bereiche, die die Aktienmärkte nach oben gepusht haben seit März: den US-Tech-Sektor in Gestalt von Facebook (Untersuchung der US-Behörden) und den am Montag noch so heftigen Impfstoff-Optimismus (heute Dämpfer durch Nebenwirkungen bei Impfstoff-Test bei Pfizer). Warum aber steigen die Kurse vorbörslich weiter? Weil das die letzten Tage schon so war - im Kassa-Handel an der Wall Street wird es dann meist deutlich schwieriger..

Das Video "Schlechte Nachrichten, steigende Kurse!" sehen Sie hier..