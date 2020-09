(Im Leadsatz wurde ein überflüssiges Wort gestrichen.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse am Donnerstag im Laufe des Vormittags etwas von ihren Verlusten zu Handelsbeginn erholt. Zwar lag der Dax zuletzt noch mit 0,63 Prozent im Minus bei 13 172 Punkten; im frühen Handel hatte der Leitindex aber um bis zu 1,7 Prozent eingebüßt und drohte unter die 13 000er-Marke zu fallen. Etwas eingetrübt wurde die Stimmung an der Börse von der Sitzung der US-Notenbank am Vorabend.

Die Fed will den Leitzins angesichts der Corona-Krise offenbar über Jahre hinweg an der Nulllinie belassen. Die Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses erwarten überwiegend, dass sich am gegenwärtig niedrigen Zinsniveau bis ins Jahr 2023 nichts Wesentliches ändern wird. Zudem will die Fed die milliardenschweren Wertpapierkäufe "mindestens" im bisherigen Tempo fortführen. Das deckte sich zwar mit den Erwartungen, reichte den "geldpolitisch verwöhnten" Anlegern aber nicht mehr, wie ein Händler sagte.