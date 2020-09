Zwischen Anfang Mai und Ende August herrschte beim Währungspaar Euro zum japanischen Yen eine klare Aufwärtsbewegung, innerhalb dessen ein mittelfristiger Abwärtstrend überwunden werden konnte und Kurspotenzial an die nächstgrößere Hürde aus Anfang 2019 bei 126,75 JPY freigesetzt hatte. Die letzten zwei Monate über war das Paar in einer Seitwärtsbewegung zwischen 124,40 und der Hürde von 126,75 JPY eingekeilt. Diese Schiebephase wurde jedoch am Ende der vergangenen Woche zur Unterseite verlassen und führte das Paar geradewegs unter den 50-Tage-Durchschnitt weiter abwärts. Dieser fungiert ab sofort als Widerstand, weitere Abschläge können unter der Annahme einer dreiwelligen Korrekturbewegung auf die vorausgegangenen Gewinne angenommen werden und eröffnen diesbezüglich verwertbare Handelsansätze.

Korrektur angelaufen

Der 50-Tage-Durchschnitt bei 124,35 JPY fungiert als Widerstand und liegt auf dem gleichen Niveau wie die untere Begrenzung der vorausgegangenen Schiebephase. Daher ist die Annahme weiterer Kursrücksetzer durchaus berechtigt, diese könnten in einem ersten Schritt auf 123,10 JPY abwärts reichen. Aber erst darunter dürfte tatsächlich wieder der 200-Tage-Durchschnitt bei 121,93 JPY als Support zum Tragen kommen. Ebenfalls von einer Korrekturausweitung überzeugte Anleger können hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DFN0EU zurückgreifen und bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee eine Rendite von X Prozent erzielen. Überraschend käme hingegen ein dynamischer Kursanstieg über 125,00 JPY, in diesem Fall könnte das Paar erneut seine mittelfristige Widerstandszone um 126,75 JPY ansteuern. Zwar wurde dies im Widerspruch zu einigen charttechnischen Regeln stehen, ausgeschlossen kann dies Szenario aber ebenso wenig.