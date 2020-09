Deutliche Outperformance unserer Trader

Die zunehmende Unruhe an den Aktienmärkten mit zum Teil stärkeren Kursverlusten hat sich auf die Performance unseres Dachwikifolios PLATOW Best Trader Selection nicht negativ ausgewirkt. Während der DAX im Vergleich zur Vorwoche trotz der heutigen Erholung unter dem Strich 1,7% an Wert verlor, konnten unsere Trader sogar ein kleines Plus von 0,4% erwirtschaften. Eine starke Leistung, durch die unsere Outperformance seit dem Start Ende 2015 wieder auf 9,5 Prozentpunkte gestiegen ist.

Echte Ausreißer nach unten gab es bei unseren Depotwerten diesmal nicht. Selbst das in diesem Zeitraum schwächste wikifolio schnitt mit einem Rückgang von 1,6% immer noch besser als der DAX ab. Das sieht man selten. Auf der anderen Seite gibt es gleich vier Kandidaten, die auf einen Wochengewinn von mehr als 2,5% zurückblicken. Ganz oben steht dabei erneut das wikifolio TSI Trendstärke mit Börsenampel von Maximilian König, das schon in der Vorwoche überdurchschnittlich stark zugelegt hatte. Diesmal stieg der Kurs um 4,6%. Hauptverantwortlich dafür waren die Aktie von Shop Apotheke und Zoom Video Communications. Auch Tesla trug zu dem Aufschwung bei, wenngleich es hier heute zu einem deutlichen Kursrückgang kommt.