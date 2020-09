Die Coronakrise verschafft dem Markt für Elektronischen Zahlungsverkehr einen weiteren Wachstumsschub. Es sieht danach aus, dass die Gesellschaft vor der Durchimpfung ab dem Jahr 2021 in der Zwischenzeit vor einem neuerlichen Lock Down (light) steht. Verbraucher kaufen noch mehr online ein und zahlen auch im stationären Handel mehr mit Karte oder Smartphone, auch weil sie das als hygienischer empfinden als Bargeld. Nur wenige Firmen, wie der US-Vorreiter PayPal, haben neben der Zahlungsabwicklung auch eine Bezahllösung für Endkunden im Angebot. Der Zahlungsspezialist hat seine Position im Zentrum des Internetzahlungsverkehrs außerhalb Chinas behauptet und lieferte im Q2-2020 die besten Zahlen der Unternehmensgeschichte.

.

Zum Chart

.

Der Aktienkurs von PayPal konnte das im Juli 2019 herausgebildete all time high in den letzten Handelstagen vor dem Corona-Sell Off erneut bestätigen und musste in weiterer Folge knappe 35 % in der Spitze abgeben. Aktuell wurde dieser Verlust durch einen bemerkenswerten Rebound kompensiert. Nach Veröffentlichung der Q1-Zahlen 2020 am 6. Mai springt der Kurs mit einem Gap nach oben. Ein ähnliches Bild lieferte auch die Präsentation der Q2 Zahlen am 29 Juli, wo die Marktteilnehmer das Papier erneut mit einem Gap nach oben hievten. Die folgende Kursdynamik nahm aber ab und es bildete sich eine Seitwärts-Konsolidierung heraus. PayPal liefert beeindruckende Wachstumszahlen, die potenzielle Aktionäre aber auch mit rekordverdächtigen KGVs abgelten müssen. Mit einem 2022er KGV von 46 ist aber schon ein mögliches EPS- Wachstum von über 100 % eingepreist. Nachdem PayPal ein Krisen- und Modernisierungsgewinner ist, könnte der Kurs wieder bis zur Magic Number von 210 US-Dollar hochlaufen. Nach unten ist die Seitwärtsrange bei 169,89 US-Dollar begrenzt.