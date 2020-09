Encavis - Rücklauf bis 13,50 Euro?

Die Aktie dürfte sich nach dem Verlaufshoch bei 15,76 Euro am 01. September bereits in einer neuen Abwärtsbewegung befinden. Es sollte nun ein weiterer Rücklauf bis in den Bereich von 14,00 Euro folgen und dann weiter bis zur Unterstützung bei 13,50 Euro. Es bietet sich daher eine Short-Position im Bereich von 14,30 Euro an. Das Kursziel ist bei 13,50 Euro zu sehen.

Trading-Strategie: