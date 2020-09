DE30: Aktien fallen vor US-Präsidentschaftsdebatte

++ Europäische Märkte fallen am Dienstag ++ DE30 zieht sich unter 12.800 Punkte zurück ++ Uber bekundet Interesse am Ride-Hailing-Venture von BMW und Daimler ++



Die europäischen Aktienmärkte zeigen am Dienstag eine gewisse Schwäche. Die Schwäche könnte die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem großen Risikoereignis widerspiegeln, das für 3:00 Uhr angesetzt ist: Die erste US-Präsidentschaftsdebatte. Trump und Biden werden sich in einer 90-minütigen Debatte gegenüberstehen, die die Umfrageergebnisse beeinflussen und frühe Erwartungen darüber prägen könnte, wer im November die Wahl gewinnen könnte. Die Händler sollten dies im Hinterkopf behalten, wenn sie heute und morgen mit risikoreichen Anlagen wie Aktien handeln.

Quelle: xStation 5

Der DE30 verzeichnete eine beeindruckende Rallye von 5% gegenüber dem Tief vom Freitag und schaffte es, die Obergrenze der Overbalance-Struktur (siehe Rechteck) zu durchbrechen. Der Vorstoß wurde jedoch heute Morgen in der Nähe der 12.900-Punkte-Marke gestoppt, und es folgte eine starke Abwärtsbewegung. Der deutsche Leitindex versucht, wieder über die wichtige Zone zwischen 12.800 Punkten und dem Fibonacci-Retracement von 50% der Ende Juli begonnenen Aufwärtsbewegung zu klettern. Für heute sind zwei wichtige Veröffentlichungen geplant: Der deutsche VPI (14:00 Uhr) und das CB-Verbrauchervertrauen (16:00 Uhr). Beide werden jedoch wahrscheinlich keine größeren Bewegungen bei den Aktien auslösen, da die Anleger vermutlich auf die erste US-Präsidentschaftsdebatte heute Abend (3:00 Uhr) warten. Die Händler könnten heute Nacht bei den Futures mit einer erhöhten Volatilität rechnen, und angesichts der begrenzten Liquidität könnten die Bewegungen erheblich sein. Das Fibonacci-Retracement von 61,8% bei 12.665 Punkten könnte als erste große Unterstützung angesehen werden, während der Bereich um die 12.900 Punkte wieder in den Fokus rücken könnte, sollte es zu einem Ausbruch über 12.800 Punkte kommen.

DE30-Mitglieder um 11:15 Uhr. Quelle: Bloomberg



Unternehmensnachrichten

Einem Bloomberg-Bericht zufolge erwägt Uber Technologies die Abgabe eines Angebots für Free Now, das gemeinsame Ride-Hailing-Venture von BMW (BMW.DE) und Daimler (DAI.DE). Uber bekundete sein Interesse, nachdem Free Now Schwierigkeiten hatte, inmitten der Coronavirus-Pandemie neue Investoren zu finden. Der Kauf würde die Präsenz von Uber in Europa und Lateinamerika stärken. Über den möglichen Kaufpreis gibt es keine Neuigkeiten, aber Daimler bewertete seine Hälfte des Joint Ventures Ende des 2. Quartals 2020 mit rund 720 Millionen Dollar.

Reuters berichtet, dass US-Pensionskassen die Allianz (ALV.DE) verklagt haben, weil sie ihre Investitionen während der Coronavirus-Pandemie nicht geschützt haben. Eine Gruppe von Pensionsfonds, die US-Lkw-Fahrer, Lehrer und U-Bahn-Beschäftigte vertritt, die Klage eingereicht haben, hat Berichten zufolge während des Ausverkaufs zu Beginn des Jahres rund 4 Milliarden Dollar verloren.

Bei der Berenberg Bank erhielt Beiersdorf (BEI.DE) eine Aufwertung. Die Bank hob die Empfehlung für die Aktie von „Verkaufen" auf „Halten" an. Das Kursziel wurde auf 94 Euro festgelegt. Berenberg sagte, nach dem Ausverkauf der Pandemie sei Beiersdorf nun fair bewertet.

BMW (BMW.DE) nahm die Aufwärtsbewegung wieder auf, nachdem die Aktie die 200-Tage-Linie (violette Linie) getestet hatte. Wie man sehen kann, wurde dieser gleitende Durchschnitt vom Kurs oft respektiert (siehe Kreise), daher sollte er als wichtige Unterstützung angesehen werden. Der kurzfristige Widerstand und das erste potenzielle Ziel für die Bullen werden mit der Zone bei 65 Euro markiert. Quelle: xStation 5



