In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verkündete Donald Trump beim Nachrichtendienst Twitter, dass seine Frau Melania Trump und er auf das Coronavirus positiv getestet worden seien und sofort mit dem Quarantäne- und Erholungsprozess beginnen würden.

Positive Testergebnisse des US-Präsidenten lassen die Börsen zittern: Wie geht es weiter? Die Finanzmärkte haben empfindlich auf den positiven Corona-Test des US-Präsidenten Donald Trumps reagiert. Die US-Indizes Dow Jones , S&P-500 und Nasdaq gaben zwischen 1,3 und 1,9 Prozent nach. Der DAX verbucht bisher einen Verlust von über 160 Punkten am heutigen Handelstag. Peter Thilo Hasler, Gründer und Analyst von Sphene Capital, erklärt gegenüber wallstreet:online, was die Börsianer befürchten.

Die Börsen reagierten mit fallenden Kursen zum Unverständnis des erfahrenen Börsen-Analysten Peter Thilo Hasler: „Natürlich ist Präsident Trump nicht irgendein Mensch. Doch stellt sich die Frage, warum die Börse auf seine Infektion, die angesichts seines Umgangs mit der Krankheit nicht unbedingt überraschend kommt, so negativ reagiert.“ Hasler vermutet aber, dass durch die Quarantäne des US-Präsidenten es eventuell zu einem Stillstand der Regierungsgeschäfte kommen könnte.

Ähnlich sieht es Folker Hellmeyer, Chefanalyst von Solvecon-Invest, in seinem heutigen Forex-Report: „Für die Märkte stellt sich die Frage, wie viele Mitarbeiter und Träger von Regierungsämtern jetzt in die Quarantäne geschickt werden müssen. Die Meldung, dass US-Präsident Trump und seine Frau positiv auf das Coronavirus getestet wurden, löste zumindest kurzfristig eine Welle der Risikoaversion aus.“ Fakt sei für Hellmeyer, dass Trump bezüglich seines Alters in eine hohe Risikoklasse falle.

Analyst Hasler deutet, dass womöglich die Wiederwahlchancen Trumps, der nun definitiv die Wahlveranstaltungen in drei Schlüsselstaaten Wisconsin, Florida und Arizona verpassen wird, gesunken seien. Allerdings könnte die Infizierung mit dem Coronavirus ebenso ein anderes, gegensätzlich Bild zeichnen, führt er seine Überlegungen aus: Die Popularitätswerte Trumps könnten wie im Fall des an Covid-19 erkrankten britischen Premierministers Boris Johnson steigen. Eine weitere Vermutung Haslers ist, dass die Börsen nicht außer Acht lassen, dass sich auch Joe Biden während der Präsidentschaftsdebatte mit dem Virus angesteckt haben könnte, „was wiederum dessen Wahlchancen verringern oder steigern würde, wenn man die Popularitätsbrille aufsetzt.“

Trotz der Gedankenspiele ist sich Hasler sicher, dass sich die Weltwirtschaft unverändert in der größten Rezession der Nachkriegsgeschichte befinde. „In dieser Zeit hat die Börse wiederholt bewiesen, dass es ihr egal ist, wer im Weißen Haus sitzt. Nicht umsonst heißt es: Politische Börsen haben kurze Beine“, so das Fazit Haslers.

Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion