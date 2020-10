Das aktuelle Management von Microsoft beweist ein gutes Händchen, wenn es um die Erschließung von neuen Wachstumsmärkten geht. Dies gelingt teilweise durch Zukäufe innovativer Firmen aber auch durch die Nutzung vorhandene IT-Infrastruktur. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Aufbau des Game-Streamingdienst Microsoft Xbox Gamepass. Dieser Dienst wurde 2017 lanciert und hat bereits 15 Millionen Abonnenten. Hier kommt Microsoft die Erfahrung im Cloudgeschäft und das Angebot attraktiver Spiele zugute. Dass es so bleibt, hat Microsoft das Spiele-Studio Bethesda Networks um 7,5 Milliarden US-Dollar gekauft, das 'Doom' oder 'Elder Scrolls' entwickelt hat. Durch dieses Angebot hat Microsoft im Spiele-Streaming-Markt beinahe ein Alleinstellungsmerkmal erschaffen.

.

Zum Chart

.

Das neue All Time High markierte der Wert Anfang September beim Level von 232,86 US-Dollar, was einem Zugewinn in der Spitze von 75 % seit dem Corona-Tief bedeutet. Seit Anfang September verharrt der Kurs in einer Konsolidierung und musste wie der breite Markt knappe 10 % der Gewinne wieder abgeben. Positiv zu bewerten ist, dass die Unterstützung bei 200 US-Dollar grundsätzlich gehalten hat und die Richtung des Kurses wieder nach oben zeigt. Der nächste zu überwindenden Widerstand liegt demnach bei 216,72 US-Dollar. Ein mögliches Ziel wäre das alte All Time High bei 231,87 US-Dollar. Die Fähigkeit Microsofts, trotz seiner Größe jedes Jahr beim Gewinn pro Aktie zweistellig zuzulegen, rechtfertigt auch ein erwartetes KGV 2021/22 von 29. Microsoft ist immer für positive Überraschungen gut und belohnt unter dem Strich die bullischen Marktteilnehmer.