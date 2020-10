Die Aktienmärkte stellen sich nach den letzten Umfragen immer mehr auf einen klaren Sieg der US-Demokraten ein. Was aber wird das konkret bedeuten? Zunächst wohl mehr Stimulus (aber unter Clinton 1992 wurden ähnliche Versprechen nicht umgesetzt), aber eben auch strengere Regularien und höhere Steuern für Unternehmen, vor allem für diejenigen, die viel Geld im Ausland versteuern. Und: den großen Tech-Konzernen droht eine Aufspaltung: Amazon kann zwar eine Plattform anbieten, aber nicht selbst dort Produkte verkaufen - ähnlich bei Apple mit dem App Store etc.). Sollten die US-Xdemokraten die US-Wahl klar gewinnen, müssen die Aktienmärkte das noch einpreisen. Weiter steigen dürften dann die US-Schulden und die Inflation, was die Rebnditen für US-Staatsanleihen steigen lassen würde..

Das Video "Wenn Biden die Wahl gewinnt - Zukunftsperspektiven!" sehen Sie hier..