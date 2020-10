Eli Lilly-Aktie bricht nach Ergebnisbericht ein

Die Aktie von Eli Lilly (LLY.US) fiel um mehr als 5,5%, nachdem das Unternehmen schwächer als erwartete Quartalszahlen veröffentlicht hatte. Der Arzneimittelhersteller verdiente 1,54 Dollar pro Aktie, während die Analysten einen Gewinn von 1,71 Dollar pro Aktie erwarteten. Der Umsatz stieg um 5% auf 5,741 Mrd. USD von 5,477 Mrd. USD im Vorquartal, lag aber aufgrund des schlechten Absatzes seiner Diabetes-Medikamente ebenfalls unter den Schätzungen von 5,875 Mrd. USD. Auch CEO David Ricks wies gegenüber CNBC darauf hin, dass die Investitionen in Covid-19-Behandlungen, die nicht in der vorherigen Prognose enthalten waren, ebenfalls die Ergebnisse beeinträchtigten.

Unabhängig davon empfahl ein unabhängiger Ausschuss den Abschluss der klinischen Studien von Eli Lillys Covid-19-Antikörper-Medikament Bamlanivimab in Kombination mit der antiviralen Behandlung Remedesivir von Gilead Sciences (GILD.US ), da es keinen Nutzen zeigte.

Die Aktie von Eli Lilly (LLY.US) fiel während der heutigen Sitzung auf ein fast siebenmonatiges Tief. Derzeit testet der Kurs die lokale Unterstützung bei 133 Dollar. Sollte sich die gegenwärtige Stimmung durchsetzen, könnte die Abwärtsbewegung bis zur 122,40-Dollar-Marke ausgedehnt werden. Sollten die Bullen jedoch die Kontrolle zurückgewinnen, dann könnte der Widerstand bei 140 Dollar getestet werden. Quelle: xStation 5



