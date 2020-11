Angesagte Nischenplayer auf Wachstumskurs

Das Corona-Jahr 2020 hat im Geschäftsleben zu erheblichen Veränderungen in der Kommunikation geführt. Die Nachfrage nach Software für Videokonferenzen, mobiles Arbeiten oder Home Office Lösungen ist sprunghaft angestiegen. Der Trend zur Telearbeit wurde durch die Pandemie deutlich verstärkt. So waren die Aktien des amerikanischen Videokonferenz-Anbieters Zoom Video Communications binnen eines Jahres bisweilen um über 750% gestiegen und mit einem KGV jenseits der 200 extrem hoch bewertet. Auch die Anteilsscheine von TeamViewer, dem heimischen Anbieter von Fernwartungs- und Videokonferenz-Software, hatten sich im Wert innerhalb eines Jahres nahezu verdoppelt gehabt. Das erwartete KGV liegt hier aktuell bei etwa 50, was auch längst nicht mehr billig ist und einen Einstieg spekulativer macht.

Etliche Bewertungsniveaus von Softwareaktien sind höher als bei DAX-Werten. Marktführende Positionen, hohe Wachstumsraten, Profitabilität und Dividenden rechtfertigen aber zumeist bis zu einem gewissen Grad Höherbewertungen als im Gesamtmarkt. Diese Aktien müssen also nicht pauschal als überteuert angesehen werden. Wir stellen einige gegenwärtig aussichtsreiche Werte vor, die sich ungeachtet der Corona Krise behaupten können.

Bechtle ist einer der führenden IT-Anbieter in Deutschland und bietet Gewerbekunden und dem öffentlichen Sektor ganzheitliche IT-Konzepte von der strategischen Beratung, der Ausstattung mit Hard- und Software bis hin zum Komplettbetrieb der IT eines Unternehmens an. Über die letzten Jahre kann Bechtle ein stabiles Wachstum vorweisen. Im letzten Geschäftsjahr konnte der Umsatz um 24% auf fast 5,4 Mrd. Euro und der Gewinn ebenfalls um 24% auf 170 Mio. Euro gesteigert werden. Auch im aktuellen Halbjahresbericht setzte sich der positive Trend für das Unternehmen mit einem Umsatzplus von 6% auf über 2,6 Mrd. Euro und einem Gewinnplus von 9% auf 77 Mrd. Euro erneut fort. In den aktuellen Corona Zeiten bleibt die Nachfrage nach IT-Infrastruktur und IT-Dienstleistungen unverändert gut. Die Investitionsneigung wird als nach wie vor relativ hoch angesehen. Für das Gesamtjahr 2020 geht Bechtle weiter von einer klaren Umsatz- und Ergebnissteigerung jeweils zwischen 5% und 10% aus.