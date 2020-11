Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung Ungünstigstes Szenario nach US-Wahl belastet In einem von hoher Unsicherheit geprägten Markt angesichts des ungewissen Ausgangs der US-Präsidentschaftswahl ist der Dax am Mittwoch zeitweise deutlich abgetaucht. Der Leitindex sank in der ersten Handelsstunde bis auf 11 848 Punkte, verlor …