Der Dax gestern mit einer fulminanten Rally (bester Tag seit Mai) - aber an der Wall Street wurde dann im späten Handel die anfängliche Impfstoff-Euphorie doch wieder abverkauft. Bei dieser Euphorie gibt es einige Haken:

Der Dax gestern mit einer fulminanten Rally (bester Tag seit Mai) - aber an der Wall Street wurde dann im späten Handel die anfängliche Impfstoff-Euphorie doch wieder abverkauft. Bei dieser Euphorie gibt es einige Haken: erstens wissen wir über den Pfizer/BioNTech-Impfstoff noch extrem wenig - so oder so wird es noch lange dauern, bis dieser ausreichend zur Verfügung stehen würde. Zweitens reduziert ein Impfstoff (so er denn kommt) die Handlungsbereitschaft von Notenbanken und Staaten (Stimulus) und untergräbt damit die eigentliche Voraussetzung der Rally. Und drittens wurden gestern Tech-Aktien und die "Stay at home"-Werte abverkauft, die die Indizes nach oben getrieben haben - können ohne die Hilfe der Schwergewichte die Indizes wirklich neue Hochs erklimmen? Der Fall SAP hat beim Dax gezeigt, wie stark diese Schwergewichte Indizes beeinflussen..

Das Video "Impfstoff-Euphorie abverkauft - warum?" sehen Sie hier..