DAX - Es wird spannend! Der DAX befindet sich nicht nur an der jahrelangen Widerstandszone ab 13.300 Punkten, sondern auch direkt an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals im Monatschart. Also an einem Kreuzwiderstand. Die Präsidentenwahl in den USA scheint …