Noch Ende März markierte der Silberpreis bei 11,64 US-Dollar je Feinunze seinen vorläufigen Tiefpunkt in diesem Jahr, anschließend setzte sich eine große Rallye in Bewegung und trieb die Notierung auf 29,86 US-Dollar voran. Bis Sommer waren Bullen noch klar im Vorteil, in den letzten Monaten wurde eine nicht unerwartete Konsolidierung zurück auf das 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie ein Niveau von 22,90 US-Dollar abgespielt. Soweit so gut, von diesem Niveau aus konnte sich der Silberpreis wieder zur Oberseite lösen und legte in Richtung seines seit Sommer bestehenden Abwärtstrends zu. Doch genau diese Entwicklung bereitet zunehmend Sorgen, weil sich der gesamte Aufwärtsprozess noch als bärische Flagge entpuppen und diese eine fünfte und finale Verkaufswelle bereithalten könnte.

Höchste Aufmerksamkeit erforderlich

Solange der aktuelle Aufwärtstrend weiter verfolgt werden kann, droht dem Silber Future nur vergleichsweise wenig. Bei einem nachhaltigen Rückfall unter 23,20 US-Dollar aber wächst die Gefahr einer positiven Auflösung der Flagge und damit verbundenen Abschlägen auf 21,00 US-Dollar und somit den EMA 50 auf Wochenbasis. Für ein derartiges Szenario könnte dann das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA2SWG zum Einsatz kommen. Wollen Käufer allerdings ein Kaufsignal etablieren, müsste mindestens das Widerstandsniveau um 26,25 US-Dollar nachhaltig überwunden werden. Nur hierdurch würden die Chancen auf einen Folgeanstieg zunächst in den Bereich von 28,25 US-Dollar, darüber an die Jahreshochs von 29,85 US-Dollar spürbar zunehmen.