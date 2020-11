Nachdem der US-Netzwerkausrüster in der abgelaufenen Woche positive Zahlen zum letzten Quartal vorgelegt hatte, konnte auch die Aktie wieder anspringen und über den Widerstand von 40,50 US-Dollar zulegen. Damit steuert das Papier nun auf seine erste Zielmarke um den EMA 200 zu, könnte seine Gewinne insgesamt aber noch sehr viel weiter ausbauen. Ein Long-Investment auf kurzfristiger Basis dürfte sich allem Anschein noch sehr positiv auswirken.

Bullen geben Gas

Das erste genannte Ziel für diese Aktie liegt am EMA 200 bei 42,62 US-Dollar. Kann diese Hürde überwunden werden, würde die Anfang August gerissene Kurslücke zwischen 43,84 und 47,27 US-Dollar in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Über ein Long-Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA3L14 könnte bei Erreichen des unteren Niveaus der Kurslücke bei 43,84 US-Dollar bereits eine Rendite von 35 Prozent erzielt werden. Eine Verlustbegrenzung ist vorläufig aber nicht höher als 40,50 US-Dollar und die dortige Unterstützung anzusetzen. In stürmisches Fahrwasser würde die Cisco Systems-Aktie dagegen unter 38,00 US-Dollar geraten, in diesem Szenario müssten dann Abschläge auf die Oktobertiefs bei 35,28 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.