Bitte stellen Sie Ihr Unternehmen kurz vor.

Silver One ist auf die Exploration und Entwicklung hochwertiger Silberprojekte spezialisiert.

Das Unternehmen hält eine Option zum vollständigen Erwerb seines Flaggschiffprojekts, der ehemals produzierenden Silbermine Candelaria in Nevada. Die mögliche Silberwiederaufbereitung aus den früheren Laugungspads in Candelaria wird untersucht. Zusätzliche Chancen liegen in bereits identifizierten hochgradigen, abwärts verlaufenden Zwischensektionen mit Silber. Daneben besteht die Möglichkeit, die substanzielle Silbermineralisierung entlang der Gesteinsstrecke aus den beiden früher produzierenden Tagebaustätten zu erhöhen.

CEO G. Crowe

Das Unternehmen hat 636 Gangfelder abgesteckt und einen Leasing- bzw. Kaufvertrag abgeschlossen, um fünf patentierte Ansprüche (sog. Patented Claims) auf seinem Projekt Cherokee in Lincoln County/Nevada zu erwerben. Dieses beinhaltet mehrere Silber-Kupfer-Gold-Adersysteme, die nach heutigem Stand im Gesteinsverlauf über 12 km lang sind. Die Liegenschaft weist ebenfalls Potenzial für kalksteinähnliche Polymetalle auf, inklusive Silber und Gold und/oder anderen intrusiv-verwandten Systemen in der Tiefe.

Silver One hält eine Option zum vollständigen Erwerb des Projekts Silver Phoenix. Das Silver-Phoenix-Projekt ist eine sehr hochwertige, reine Silber-Prospect, die sich inmitten des „Arizona Silver Belt“ befindet, der unmittelbar an das reichhaltige Kupferproduktionsgebiet von Globe, Arizona, angrenzt.

Worauf liegt Ihr Fokus und was ist Ihr Flaggschiffprojekt?

Das Flaggschiff von Silver One ist die früher produzierende Candelaria-Silbermine in Nevada. Es handelt sich dabei um eine in der Vergangenheit produzierende Mine (68 Millionen Unzen) mit beträchtlicher noch nicht erschlossener historischer Silberressource. Der Fokus liegt darauf, Candelaria wieder in Produktion zu bringen. Phase 1 wäre die Wiederaufbereitung der 45 Millionen Unzen Silber, die sich auf den beiden Laugungspads befinden. Das entspräche ungefähr einer Minenlebensdauer von acht Jahren. Es gibt hochgradige Silberbereiche, die abwärts gerichtet von den Tagebaugruben verlaufen und diese beiden Gruben entweder über Tage verlängern oder aber untertage fortgeführt werden könnten. Darüber hinaus besteht eine Option mit SSR Mining zum Erwerb von 100 % der Anteile.

Was waren die Höhepunkte im Jahr 2020?

Der Abschluss der Kaufoption für Phoenix Silver, eine neue hochwertige Silberliegenschaft in Arizona. In dem Gebiet entdeckte Gesteinsfragmente mit einem Gewicht von mehr als 400 Pfund enthalten 70 % Silber (14.000+ Unzen/Tonne). Das ist der höchste Gehalt, den wir je gesehen haben.

Silver One konnte 2020 zudem Kapitalerhöhungen um C$ 14 Mio. abschließen.

In Candelaria wurde ein Bohrprogramm abgeschlossen. Neben anderen Untersuchungen wurden in Candelaria und Cherokee Magnetometer-Aufnahmen aus der Luft durchgeführt.

Was werden die Meilensteine im Jahr 2021 sein?

Es gibt folgende Katalysatoren für 2021:

Candelaria, Nevada:

Bohrungen in die reichhaltigen Silberzonen

Bohrungen zur potenziellen Erweiterung der Mineralisierung entlang des Mineralverlaufs

Geophysische Untersuchungen

Fortführung der Metalluntersuchungen der Laugungspads

Cherokee, Nevada:

Kartierung und Probenahme hochwertiger Adern

Geophysische Untersuchungen

Weiterführung der Explorationsarbeiten

Phoenix Silver, Arizona:

Kartierungen und Probenahmen

Bio- und Boden-Geochemie

Geophysische Untersuchungen

Nennen Sie die drei wichtigsten Gründe für Ihr Unternehmen:

Es besteht das Potential, Candelaria kurzfristig in die Produktion zu bringen.

Derzeit wird auf Candelaria ein 14.000 m langes Bohrprogramm durchgeführt, um die Ressourcen zu erhöhen und herauszufinden, ob es auf dem Grundstück Eisenerz-, Gold- und Kupferablagerungen gibt.

Auf Phoenix Silver entwickeln wir hochwertige Silberressourcen. Dies ist das hochwertigste Silber, das wir bislang gesehen haben. Wenn wir eine gute Textur bestimmen können und sie sich als so reichhaltig wie die Proben erweist, könnte dies das neue Flaggschiff bei Silver One werden.

SDR Fazit

Eine Börsenweisheit sag, man soll auf den Jockey setzen nicht auf das Pferd. Bei Silver One ist der Jockey CEO Greg Crowe und der hat die Zügel in der fest in den Händen. Für uns ist es das enorme Potential, das Silver One so attraktive macht, gepaart mit dem hervoragenden Management eine Mischung für absehbaren Erfolg.

Vielen Dank für das Interview

