Insgesamt herrscht bei der Tesla-Aktie ein langfristiger Aufwärtstrend, ein untergeordneter lässt sich seit März dieses Jahres und den vergleichsweise kleinen Corona-Crashtief um 75,65 US-Dollar wahrnehmen. Von diesem Punkt aus konnte das Papier in den folgenden Monaten um 580 Prozent auf ein Rekordhoch bei 502,49 US-Dollar zulegen. Seit Ende August herrscht aber eine grobe Seitwärtsphase, die auf der Unterseite von einem Aufwärtstrend begleitet, auf der Oberseite jedoch durch einen Horizontalwiderstand bei 461,94 US-Dollar begrenzt wird. Das technische Chartbild lässt jedoch eine bullische Komprimierung innerhalb des Dreiecks vermuten, sodass über der oberen Hürde ein reguläres Folgekaufsignal zumindest an die Jahreshochs zustande kommen könnte und vielversprechende Handelsansätze auch auf mittelfristiger Basis bietet.

Wochenschlusskurs entscheidend

Sollte sich die Aufwärtsdynamik vom Dienstag fortsetzen und Tesla den Sprung über 462,00 US-Dollar schaffen, dürfte weiteres Kurspotenzial direkt an die Jahreshochs von 502,49 US-Dollar freigesetzt werden. Darüber könnte der Wert rechnerisch sogar in den Bereich von 543,65 US-Dollar zulegen, ehe wieder Gewinnmitnahmen erfolgen. Wer sich ebenfalls an einem gehebelten Long-Investment beteiligen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE0FHV zurückgreifen. Sollte die Tesla-Aktie allerdings unter das Niveau von 400,00 US-Dollar zurückfallen, bliebe ein Test des untergeordneten Aufwärtstrends sowie der Kursmarke von rund 360,00 US-Dollar nicht aus. An dieser Stelle müsste sich der weitere Werdegang erst noch zeigen.