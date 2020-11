Vielleicht vergessen wir manchmal, dass hinter jeder Aktie ein Unternehmen steht, und dieses Unternehmen einen Wert verkörpert, der weit über die Zahlen in seiner Bilanz hinausgeht.

Fresenius Medical Care: FME // ISIN: DE0005785802

Menschen, die auf eine lebensrettende Dialyse angewiesen sind - und das sind in Deutschland immerhin 80.000 Patienten pro Tag - wird das etwas leichter fallen, vor allem, wenn es um Fresenius geht. Die Dialyse ersetzt größtenteils die Funktionen der Nieren, und Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Patienten mit chronischem Nierenversagen. In einem weltweiten Netz aus mehr als 4.000 Dialysekliniken werden diese Patienten betreut. 17,48 Milliarden Euro erwirtschaftete Fresenius Medical Care im Jahr 2019. Für Dialyse-Patienten ist das nur eine Zahl - viel wichtiger ist der lebensrettende Wert, der dahinter steckt. So jetzt habe ich sie genug mit der Moralkeule behandelt und wir kommen zum Investment. Fresenius Med Care hat top Aussichten und wir haben den Wert bereits zwei Mal in unser Depot gekauft!

Die Aktie hielt sich recht exakt an unsere berechnete Prognose. Anfang November erreichte sie das Tief bei €64.46, dem sich ein impulsiver Aufwärtstrend anschloss. Dieser ist unserer Ansicht nach jetzt abgeschlossen.

Wir erkennen nun die Zwischenkorrektur, die den Kurs von oben in den neu berechneten Zielbereich führen wird (Grüne Box im Chart). Für die grüne Box im Chart errechneten wir Koordinaten von €69.48 bis €65.68. Wenn die Zwischenkorrektur in der Box endet, nutzen wir das zum Einstieg. Mit der Wahrscheinlichkeit von 78% bewerten wir den anschließenden impulsiven Anstieg der Aktie. Dabei hat sie zwei Hürden zu nehmen: Eine Bestätigung beim Kurs von €75.08, deren Überschreitung für eine weitere Aufwärtsbewegung sorgt. Die klare Bestätigung für die weitere Reise in den Norden findet anschließend beim Kurs von €79.38 statt.

Schauen wir uns auch die Alternative an: Diese tritt in Kraft, wenn die Aktie unseren berechneten Zielbereich nach unten verlassen sollte. Diese Möglichkeit bewerten wir mit der Wahrscheinlichkeit von 22%. Dann kann der Kurs den Wert von €64.46 bis zu einer Marke von etwa €60.00 unterschreiten. Spätestens dort geht den Bären die Luft aus und die nachhaltige Aufwärtsbewegung kann einsetzen.

Wie ich nimmermüde bin zu sagen, wir werden in 2021 einen gigantischen Bullenmarkt erleben welcher sich aktuell bildet und noch weit in 2022 hineinreichen wird. Die meisten Anleger werden Zuschauer bleiben weil Ihnen ständig der drohende Untergang und Kollaps des Finanzsystems vorgepredigt wird. Dieser kommt in 3-4 Jahren, aber nicht bevor die Kurse massiv ansteigen.

