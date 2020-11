Der Goldpreis gerät zunehmend unter Druck. Positive Nachrichten zu möglichen Corona-Impfstoffen und den US-Wahlen belasten den Goldpreis. Langfristig sehen Experten aber Aufwärtspotenzial bei dem Edelmetall.

Die Goldrallye scheint vorerst beendet zu sein. Am Dienstag fiel der Goldpreis zeitweise auf rund 1.800 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Das ist der tiefste Stand seit knapp vier Monaten. Innerhalb einer Woche gab der Goldpreis rund 3,5 Prozent nach. Die Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen die Corona-Pandemie und News von den US-Wahlen, die Stabilisierung versprechen, nehmen dem Goldpreis den Wind aus den Segeln.

Alexander Zumpfe, Edelmetallhändler bei Heraeus in Hanau, erklärte gegenüber wallstreet:online: „Die vergangenen Tage waren von positiven Impfstoff-Nachrichten geprägt. Hinzu kommen die neuesten Entwicklungen in der US-Politik: US-Präsident Trump macht den Weg für eine Amtsübergabe an Joe Biden frei – auch wenn er eine Wahlniederlage weiterhin nicht einräumt. Das nimmt den Anlegern die Furcht vor den Folgen einer weiteren Hängepartie, was an den Märkten für Erleichterung sorgt: Aktien setzen ihren Aufwärtstrend fort und sichere Häfen wie Staatsanleihen und Gold sind in diesem Umfeld weniger gefragt.“