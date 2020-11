Im August letzten Jahres markierte die McDonald’s-Aktie bei 221,93 US-Dollar ihren vorläufigen Höhepunkt, schwankte anschließend seelenruhig und gelassen zwischen den Kursmarken von grob 190,00 und dem Rekordniveau aus 2019 grob seitwärts. Der Corona-Crash im Frühjahr zwang das Papier kurzzeitig auf 124,23 US-Dollar abwärts, von wo aus sich das Papier von McDonald’s dynamisch wieder erholen konnte und im abgelaufenen Monat bei 231,91 einen neuen Rekord aufgestellt hatte. Doch die Freude währte nicht lange, nur wenig später rutschte der Wert unter den 50-Tage-Durchschnitt auf 210,00 US-Dollar ab. Seitdem versucht sich das Papier in diesem Bereich zu fangen, kommt aber mit diesem Vorhaben nicht so recht weiter. Noch hält der seit Mitte Mai anhaltende Aufwärtstrend, das schließt einen Bruch dessen aber nicht aus!

Gefährliche Gradwanderung

Weder Bullen noch Bären können aktuell deutliche Akzente setzen, auf der Oberseite begrenzt ein gut einmonatiger Abwärtstrend das Aufwärtspotenzial, auf der Unterseite stützt der seit Mitte Mai bestehende Aufwärtstrend das Wertpapier von McDonald’s. Für den Fall eines Rückfalls unter 210,00 US-Dollar, würden sich kurzfristig wieder Handelschancen ergeben, Rücksetzer auf 200,00 US-Dollar, darunter auf 192,01 US-Dollar wären in diesem Szenario möglich. Ein Kursanstieg mindestens über ein Niveau von 225,50 US-Dollar könnte dagegen einen Rücklauf an die aktuellen Rekordstände von 231,91 US-Dollar erlauben zu vollziehen. Wer das Rennen macht, wird sich in diesem Fall erst noch in den kommenden Tagen zeigen müssen – vermutlich wegen Thanksgiving aber erst in der kommenden Woche.