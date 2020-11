Nachdem der Silberpreis bei 29,86 US-Dollar Mitte dieses Jahres nach einer äußerst steilen Rallye seinen Peak erreicht hatte, ging das glänzende Edelmetall in eine gewöhnliche Konsolidierung über und setzt in einem ersten Schritt auf das Niveau des 61,8 % Fibonacci-Retracements um 22,90 US-Dollar zurück. Die folgenden Wochen waren anschließend von einem Aufwärtstrend geprägt, der allerdings schnell als bärische Flagge identifiziert wurde und Ende vergangener Woche regelkonform aufgelöst wurde. Damit deutet sich eine weitere Verkaufswelle an und kann für ein fortgesetztes Short-Investment genutzt werden. Bestehende Short-Positionen sollten nun mit einer engeren Stopp-Absicherung versehen werden, die nächsten Ziele lassen sich für den Silberpreis sehr gut auswerten.

Zweite Korrekturwelle gestartet

Kurzfristige Ziele sind aktuell an den Septembertiefs von 21,66 US-Dollar zu suchen, darunter wird ein weiterer Abschlag in Richtung der markanten Horizontalunterstützung und dem EMA 50 bei grob 21,00 US-Dollar wahrscheinlich. Sollte es an dieser Stelle zu keiner signifikanten Stabilisierung kommen, müssten weitere Abschläge in den etwas stärkeren Unterstützungsbereich zwischen 18,94 und 19,65 US-Dollar beim Silber Future einkalkuliert werden. Um hiervon bestmöglich zu profitieren, können sich Investoren beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DFX8W8 etwas näher ansehen. In deutlich ruhigeres Fahrwasser würde der Silberpreis dagegen erst oberhalb von 26,00 US-Dollar zurückkehren können, dann wäre ein Rücklauf sogar an die Jahreshochs um 29,86 US-Dollar vorstellbar.