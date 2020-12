DE30 hält an Intraday-Gewinnen fest und notiert nahe 13.400 Punkten

++ Rallye an den europäischen Märkten ++ DE30 in der Nähe der 13.400-Punkte-Marke ++ Münchener Rück erwartet Verdoppelung des Gewinns im Jahr 2021 ++



Die Aktienindizes in Europa werden höher gehandelt, was auf die solide Performance der asiatischen Aktien zurückzuführen ist. Die Blue-Chip-Indizes aus Deutschland, Frankreich, Spanien und den Niederlanden werden rund 1% höher gehandelt. Der britische FTSE 100 outperformt und gewinnt fast 2%. Auf der anderen Seite bleiben die Aktien aus Portugal und der Schweiz in der Nähe der gestrigen Schlusskurse.

Quelle: xStation 5

Der DE30 erholte sich fast vollständig von dem gestrigen Rückgang während der heutigen asiatischen Sitzung. Der Index erlebte während des Handels in Europa ein gewisses Range Trading um die 13.400-Punkte-Marke, konnte aber die Intraday-Gewinne halten. Der DE30 wird 0,4% unter dem Corona-Hoch (13.460-Punkte-Bereich) gehandelt. Er sollte als kurzfristiges Ziel für die Käufer fungieren. Was die zu beobachtenden Unterstützungen anbelangt, so kann eine kurzfristige Unterstützung bei 13.360 Punkten gefunden werden, während die nächste bei 13.250 Punkten, der unteren Grenze der Overbalance-Struktur, zu finden ist.

DE30-Mitglieder um 11:25 Uhr. Quelle: Bloomberg



Unternehmensnachrichten

Einem AFR-Bericht zufolge hat sich die Allianz (ALV.DE) mit Westpac geeinigt, das allgemeine Versicherungsgeschäft von Westpac zu übernehmen. Die Übernahme kann den Wert des Geschäftsbereichs auf über 500 Millionen AUD beziffern. Einem Bericht zufolge könnte das Geschäft bereits heute unterzeichnet werden.

Die Münchener Rück (MUV2.DE) rechnet trotz aller pandemiebedingten Kosten und Schäden mit einem Gesamtgewinn von 1,2 Milliarden Euro im Jahr 2020. Darüber hinaus rechnet die Rückversicherungsgesellschaft für 2021 mit einem mehr als verdoppelten Gewinn von 2,8 Mrd. Euro. Die Gesellschaft erwartet, dass die Coronavirus-Pandemie im Jahr 2021 deutlich geringere negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit haben wird.

Bayer (BAYN.DE) gab bekannt, dass es die Mehrheit seines Anteils an Elanco Animal Health, einem Unternehmen, das Medikamente für Haustiere herstellt, verkauft habe. Bayer verkaufte 54,5 Millionen Elanco-Aktien für je 30,25 US-Dollar und gab den Emissionsbanken die Option, weitere 8,175 Millionen Aktien zum gleichen Preis zu erwerben. Bayer plant, auch den verbleibenden Teil des Geschäfts irgendwann zu verkaufen.

Daimler (DAI.DE) plant, seinen Mitarbeitern in Deutschland einen einmaligen Pandemiebonus von bis zu 1.000 Euro zu gewähren. Mehr als 160.000 Mitarbeiter mit Arbeitsverträgen haben Anspruch auf einen Bonus.

Die Münchener Rück (MUV2.DE) begann in der Spanne von 235 bis 243 Euro zu notieren, nachdem sie nach den positiven Nachrichten über den Coronavirus-Impfstoff Anfang November kräftig zugelegt hatte. Die Aktie machte heute aufgrund der aktualisierten Gewinnprognose einen Sprung nach oben, gab aber bereits einen Teil der Gewinne wieder ab. Quelle: xStation 5



