Das Interesse von vermögenden Investoren am Bitcoin nimmt zu. Trotzdem machen Bitcoin-Investitionen bisher nur 0,18 Prozent des von Family-Offices verwalteten Vermögens aus.

Vermögende Privatinvestoren legen ihr Geld laut Bloomberg vermehrt in Bitcoin an. PayPals Einstieg ins Krypto-Geschäft – US-Kunden können künftig per PayPal mit Kryptowährungen handeln und später auch damit Zahlungen tätigen – sei ein wichtiger Grund für das gestiegene Interesse am Bitcoin durch vermögende Investoren. Ein weiterer Grund: Wall-Street-Legenden wie beispielsweise Stanley Druckenmiller, Paul Tudor Jones und Bill Miller hätten zum Kauf von Bitcoin geraten.

Sogar Hedgefonds-Manager Ray Dalio, der zuvor als bekennender Bitcoin-Kritiker galt, hatte den Bitcoin kürzlich als ein „Gold-ähnliches Investment“ bezeichnet, berichtet die auf Digitalwährungen spezialisierte Nachrichtenseite CoinDesk.