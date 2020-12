DETTINGEN/ERMS (dpa-AFX) - ElringKlinger bekommt ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk und wird am Montag vor Heiligabend in den Nebenwerte-Index SDax zurückkehren. Der Zulieferer wurde jahrelang schwer gebeutelt, nun kommt noch die Corona-Krise obendrauf. Die Wende sollen Brennstoffzellen bringen. Der wasserstoffbasierte Antrieb hat an der Börse einen regelrechten Hype ausgelöst. Was beim Unternehmen los ist, wie sich die Aktie entwickelt und was Analysten dazu sagen.

DAS IST LOS BEI ELRINGKLINGER: