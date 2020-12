Gold- und Rohöl-Longs steigen nur noch leicht - CoT-Report

Washington 21.12.2020 - Die Netto-Longs auf US-Rohstoffe sind in der letzten Woche leicht reduziert worden. Dies betraf unter anderem Kupfer und Mais. Bei Weizen erwartende Marktteilnehmer wieder steigende Preise.



Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 15. Dezember, um 0,2 Prozent auf 1.345.225 Kontrakte reduziert. Dabei ging es für Mais und Kupfer leicht nach unten. Die Netto-Longs auf US-Rohöl steigen leicht.





Der Goldpreis hat sich zuletzt wieder erholen können und wurde in der vergangenen Woche gestützt von der Hoffnung auf ein neues Stimuluspaket in den USA. Auf ein solches haben sich die Politiker in Washington am Sonntagabend geeinigt, was den Goldpreis am Montag über die Marke von 1.900 USD klettern lässt. Die spekulativen Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longpositionen auf Gold um 0,9 Prozent auf 127.828 Kontrakte ausgeweitet, in Erwartung neuer Stimuli. Ein weiterer stützender Faktor sind die Aussagen der US-Notenbank zu den nächsten geldpolitischen Schritten. Dort sollen die Anleihekäufe fortgesetzt werden, bis Inflation und Arbeitsmarkt die Zielmarken der Notenbanker erreicht haben.Die Netto-Longpositionen auf Silber wurden um 1,2 Prozent auf 44.187 Kontrakte ausgeweitet, die Netto-Longs auf Platin stiegen um 7,6 Prozent auf 17.914 Kontrakte und die Netto-Longs auf Palladium wurden um 0,9 Prozent auf 3.176 Kontrakte reduziert.Die Ölpreise geben aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung einer neuen Virusmutation in Großbritannien am Montag deutlich ab. Die spekulativen Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longs in der Vorwoche um 0,4 Prozent auf 330.578 Kontrakte ausgeweitet. Die Investoren zeigten sich dabei vorsichtig optimistisch, dass sich die Nachfrage im nächsten Jahr erholen wird. In den vergangenen Wochen wurden die Bedarfsprognosen für das kommende Jahr aber immer wieder reduziert. Ein Lichtblick ist weiterhin der asiatische Markt, wo die Nachfrage wieder nahe des Niveaus vor der Pandemie liegt. Anfang Januar kommen Vertreter der OPEC-Staaten zusammen, um über die nächsten Schritte am Ölmarkt zu verhandeln. Zunächst ist lediglich geplant, die Fördermengen ab Januar um 500.000 Barrel/Tag zu steigern.Kupfer hat sich in den letzten Monaten deutlich erholt. Kürzlich erreichte der Preis für die Tonne Kupfer in London die Marke von 8.000 USD. Es war das erste Mal seit sieben Jahren, dass sich das rote Metall auf diesem Niveau bewegte. Auch Kupfer wurde von der Hoffnung auf ein weiteres Stimuluspaket getrieben. Weiterhin trug der schwache US-Dollar zu der Erholung bei. Der Rohstoffchef von Goldman Sachs hat kürzlich bei Bloomberg TV mitgeteilt, dass der Rohstoffmarkt alle Anzeichen eines neuen Superzyklus aufweise.In Chicago hat sich der Weizenpreis zuletzt wieder erholt, die spekulativen Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longpositionen auf Weizen deutlich ausgeweitet und sind nun wieder mit 6.672 Kontrakten netto-long. Die Netto-Longs auf Mais wurden um 7,2 Prozent auf 250.260 Kontrakte reduziert. Die Netto-Longs auf die Sojabohnen stiegen um 2,5 Prozent auf 190,218 Kontrakte.Quelle: shareribs.com / CFTC