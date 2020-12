Längst zimmert der erfahrene Börsenhändler Ajder Veliev bei FinMent an seiner 2021er-Strategie und verrät hier ein paar seiner Aktien-Favoriten 2021. Exklusiv-Interview mit Hot Stocks-Tipps!

Zoom hat uns überrascht, wir haben zwar nach April mit 100-200% Anstieg gerechnet, aber nicht mit 500%. Da es hohe Konkurrenz in der Branche mit Skype (Microsoft), Google und Co. gibt, gingen wir davon aus, dass die Nutzer sich überall verteilen. Zoom hat es wirklich geschafft, eine große Masse an Nutzern einzufangen.

wallstreet:online: Was war Ihre klügste und was Ihre unvorteilhafteste Investment-Entscheidung in 2020?

Ajder Veliev: Die Klügste: Wir haben unser Handelssystem einfach konsequent durchgehandelt - und die besten A+ Werte aus dem FinMent-Markt-Algo weit übers Ziel laufen lassen, wodurch viele Wertpapiere sich im Depot verdoppelt haben. Eine Beispiel ist ServiceNow (Digitale Arbeitsprozess-Optimierung) - oder auch Amedisys haben wir direkt im März gekauft. Durch die engen Stopps konnten wir unser riskiertes Kapital vervielfachen und mit einzelnen Positionen 300-500% erwirtschaften.

Die Zweiklügste: Im März haben wir sehr viele abgestürzte Werte gekauft, die nicht direkt von der Krise benachteiligt waren. Beispiel: Werte wie ProSiebenSat1 haben wir zu 6,61€ gekauft und nun haben sie sich in unserem Depot verdoppelt.

Unvorteilhafteste: Energie Aktien wie WES haben sich leider langsamer entwickelt als gedacht. Wir haben zwar durch die Aktie und Optionen einen Gewinn von über 40%, aber im Vergleich zu anderen Werten, die über 100% gelaufen sind, ist es enttäuschend.

wallstreet:online: Ein paar Blicke in die Zukunft: Welche positiven und welche negativen Anlagetrends könnten Ihrer Meinung nach das Börsenjahr 2021 beherrschen?

Ajder Veliev: Wir gehen davon aus, dass das nächste Jahr volatil wird. Die gesamten Jahresberichte 2020 der Unternehmen werden kommen und da kann es viele Überraschungen geben. Es wird zeigen, wer tatsächlich wie stark von der Krise profitiert hat. Es wird auch viele vermeintliche Gewinner stark runterziehen.

Wir sehen jetzt schon starke Preisverzerrungen und kaufen gerade permanent Wertpapiere und Optionskombinationen ein, die sich durch den Hebel verzehnfachen werden und das bei einem geringeren Risiko, als wenn man in die Aktie selbst investieren würde. Mehrere davon stehen bei uns schon im Depot mit einem Gewinn von 200-300% und es sind noch mindestens 700% Gewinn pro Position drin, wie z.B. WING.

wallstreet:online: Stichwort Börsen-Crashs im neuen Jahr: Klar, dass viele Anleger bei den aktuellen, hohen Börsenständen zögern, zu investieren. Hier könnte die Angst vor einem Crash nach der Börsenparty vorherrschen. Jetzt zitiert Tim Schäfer JP Morgan-Analysten, die die These aufstellen: „Du sollst an allen Allzeithochs investieren!” „Anleger, die auf allen All-Time-Highs investiert haben, haben skeptische Anleger übertrumpft, die zu allen anderen Zeitpunkten investiert haben“, schreibt Tim Schäfer. Was ist Ihre Meinung dazu? Inwiefern sollte man Cash-Positionen auflösen und wo in der nächsten Zeit an den Börsen investieren?

Ajder Veliev: Wir sind kein Freund davon, an den höchsten Punkten des Marktes zu kaufen, da es oft Korrekturen gibt. Wir haben statistisch ausgewertet, dass das vor allem bei deutschen Aktien der Fall ist. Bei US-Werten sieht es anders aus.

Aber sich gegen einen Trend zu stellen oder an der Seite zu stehen, wollen wir auch nicht. Deshalb haben wir unseren FinMent-Markt-Algo so programmiert, dass er weltweit nach stabilen und Wachstumsunternehmen sucht, die gerade noch zu günstigen Preisen gehandelt werden. Wie Warren Buffett sagt, „kaufe immer gute Unternehmen zu günstigen Preisen!“ Und wenn der Markt nach oben geht, steigen diese Wertpapiere viel stärker an als der übrige Markt. Das Ganze haben wir über mehrere Jahrzehnte ausgewertet. Über ein Jahrzehnt investieren wir und unsere FinMent-Kunden bereits selbst nach dieser Methode mit einer sehr guten Rendite.

wallstreet:online: Herr Veliev, vielen Dank für das Interview!

Die Fragen stellte Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

Kurzvita von Ajder Veliev

Nach seinem Wirtschaftsstudium war Ajder Veliev an Europas größter Derivatenbörse EUREX tätig. Als Entwickler für Risiko-Algorithmen erhielt er einen tiefen Einblick in die Depots der Profihändler großer Banken und konnte so deren Strategien verinnerlichen und perfektionieren.

Heute betreibt er als Chefhändler den Eigenhandel bei FinMent und gibt sein Wissen an Privatanleger weiter, die nach finanzieller Unabhängigkeit streben.