Haben die Aktienmärkte gestern einen Vorgeschmack darauf gegeben, was in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten passieren wird? Gestern kamen nämlich die US-Tech-Werte unter Druck, also jene Werte, die die Aktienmärkte

Haben die Aktienmärkte gestern einen Vorgeschmack darauf gegeben, was in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten passieren wird? Gestern kamen nämlich die US-Tech-Werte unter Druck, also jene Werte, die die Aktienmärkte im Jahr 2020 so klar dominiert hatten. Die Gewinner des Jahres 2020 könnten also die Verlierer des Jahres 2021 - und umgekehrt. Das gilt für die nächsten Wochen und Monate - aber mittelfristig wird sich zeigen, dass die Hoffnungen in Sachen Stimulus ähnlich überzogen sind wie der Glaube an die wundersame Wiederauferstehung der Wirtschaft. Wie von den Märkten erwartet, steigen dagegen die US-Renditen nach dem vollständigen Sieg der US-Demokraten - aber unerwarteterweise fällt der Dollar nicht mehr (weil die steigenden Zinsen den US-Dollar unterstützen durch Kapitalflüsse in den Dollar-Raum)..

Das Video "Das neue Spiel!" sehen Sie hier..