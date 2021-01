Démarrage d'Aiways en France avec Car East France

Munich (ots) -



- Car East France devient distributeur exclusif Aiways en France

- Les activités de service après-vente seront assurées à l'échelle nationale par

Feu Vert

- Dès à présent, le modèle U5 Special Edition sera disponible à la vente en à

des conditions très avantageuses grâce à un réseau de distribution innovant

- Un nouveau site web pour la France: http://www.aiwayscars.fr



Après l'Allemagne, la Hollande et la Belgique, Aiways, la start-up de Shanghai

spécialisée dans les véhicules 100% électriques, annonce un nouveau partenariat

en Europe en ce début d'année. En France, Aiways sera représenté par Car East

France qui en sera le distributeur exclusif. "L'engouement pour les véhicules

électriques n'est plus à démontrer. Si le marché prend son envol, on constate

néanmoins un déficit de véhicules spacieux et offrant une bonne autonomie. Avec

ses équipements et ses 410 kilomètres (WLTP) d'autonomie, la U5 d'Aiways,

constitue une proposition unique pour le marché Français", déclare Alexander

Klose, Directeur Général de Aiways en Europe.







Parisien Avenue de la République, Car East France casse les codes de la

distribution automobile en France. "Les cartes sont rebattues, les nouveaux

constructeurs spécialisés dans l'électrique ont un avantage sur les

constructeurs traditionnels. Ce qui nous a séduit chez Aiways, c'est que les

qualités du produit parlent d'elles-mêmes", déclare Serge Cometti, Directeur

Général de Car East France. Si la vente sera principalement digitalisée, le

concept de distribution Phygital mis en place par CEF lui permet d'être présent

en France dans 26 villes dès son lancement, grâce aux GENIUX UX² (démonstrateurs

spécialistes des véhicules électriques qui pourront assurer des essais à

domicile où sur le lieu de travail).



Pour les services, les véhicules Aiways bénéficieront d'un excellent maillage du

territoire et de partenaires de renom. C'est Feu Vert qui assurera la colonne

vertébrale du réseau de maintenance. En complément, la startup Go Mécano

déploiera ses garages itinérants dans 7 régions de France. Enfin, les services

carrosserie seront assurés par AD Carrosserie, de concert avec le Groupe

Albax/leCoq.



La AIWAYS U5 est disponible sur: http://www.aiwayscars.fr



Vous trouverez ci-joint les dossiers de presse d'Aiways, ainsi qu'une large

sélection de photos hd téléchargeables et de séquences vidéo sur le site média:

http://media.ai-ways.eu/ .



Contact:



Anika Wild, Aiways Automobile Europe GmbH

+49 (0)89 6931352-69

mailto:anika.wild@ai-ways.com



Aurélien Venet, Car East France

Tel: 06 24 98 36 67

mailto:aurelien.venet@aiwayscars.fr



Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/150402/4816805

OTS: Aiways Automobile Europe GmbH





Spécialisé dans la vente de véhicules électriques notamment dans son showroomParisien Avenue de la République, Car East France casse les codes de ladistribution automobile en France. "Les cartes sont rebattues, les nouveauxconstructeurs spécialisés dans l'électrique ont un avantage sur lesconstructeurs traditionnels. Ce qui nous a séduit chez Aiways, c'est que lesqualités du produit parlent d'elles-mêmes", déclare Serge Cometti, DirecteurGénéral de Car East France. Si la vente sera principalement digitalisée, leconcept de distribution Phygital mis en place par CEF lui permet d'être présenten France dans 26 villes dès son lancement, grâce aux GENIUX UX² (démonstrateursspécialistes des véhicules électriques qui pourront assurer des essais àdomicile où sur le lieu de travail).Pour les services, les véhicules Aiways bénéficieront d'un excellent maillage duterritoire et de partenaires de renom. C'est Feu Vert qui assurera la colonnevertébrale du réseau de maintenance. En complément, la startup Go Mécanodéploiera ses garages itinérants dans 7 régions de France. Enfin, les servicescarrosserie seront assurés par AD Carrosserie, de concert avec le GroupeAlbax/leCoq.La AIWAYS U5 est disponible sur: http://www.aiwayscars.frVous trouverez ci-joint les dossiers de presse d'Aiways, ainsi qu'une largesélection de photos hd téléchargeables et de séquences vidéo sur le site média:http://media.ai-ways.eu/ .Contact:Anika Wild, Aiways Automobile Europe GmbH+49 (0)89 6931352-69mailto:anika.wild@ai-ways.comAurélien Venet, Car East FranceTel: 06 24 98 36 67mailto:aurelien.venet@aiwayscars.frContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/150402/4816805OTS: Aiways Automobile Europe GmbH