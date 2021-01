Die Börse hat vieles der sich hoffentlich verbessernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in diesem Jahr vorweggenommen, jetzt müssen die Beweise in Form von Zahlen und Fakten her, die diesen Optimismus bestätigen.

Solange diese ausbleiben – und das kann noch einige Wochen und Monate dauern – ist eine weitgehende Seitwärtstendenz an der Börse das wahrscheinlichste Szenario.