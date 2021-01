Nachdem der Technologiesektor mit Intel und IBM zuletzt zwei herbe Enttäuschungen zu verkraften hatte, richten sich die Blicke der Marktakteure nunmehr auf die anstehenden Zahlenveröffentlichungen.

Nachdem der Technologiesektor mit Intel und IBM zuletzt zwei herbe Enttäuschungen zu verkraften hatte, richten sich die Blicke der Marktakteure nunmehr auf die anstehenden Zahlenveröffentlichungen. So wird beispielsweise Advanced Micro Devices am morgigen Dienstag (26.01.) nach Handelsschluss die frischen Quartalszahlen veröffentlichen.

Im Vorfeld dieser Zahlenveröffentlichung befindet sich die AMD-Aktie in einer überaus spannenden charttechnischen Konstellation, wie ein Blick auf den unteren 12-Monats-Chart verdeutlicht.



In den letzten Wochen ging die Aktie in eine Seitwärtsbewegung über und konsolidierte damit fulminante Rally der Vormonate. Die Begrenzungen der Range sind mittlerweile gut ausgebaut. Insofern könnte das Verlassen der Handelsspanne ein starkes Signal (in jedwede Richtung) liefern.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Advanced Micro Devices muss über das massive Widerstandscluster 98 / 99 US-Dollar (im besten Fall werden auch gleich die 100 US-Dollar übersprungen), um ein frisches Kaufsignal zu aktivieren. Damit würde sich für die Aktie die Tür auf der Oberseite öffnen. Auf der Unterseite ist Obacht geboten, sollte die Aktie unter die Zone 90 / 88 US-Dollar abtauchen. Mit Blick auf die Relevanz dieser Unterstützung wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich, sollte es zu einem Rücksetzer unter die 88 US-Dollar kommen.