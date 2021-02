PLATOW-wikifolios - Das alles spricht für neue Hochs beim DAX

Eine vom Verlauf her wirklich mustergültige Korrektur und die anschließende Kaufbereitschaft der Anleger sprechen dafür, dass wir beim deutschen Leitindex in Kürze neue Rekordhochs sehen werden. Unsere wikifolios würden davon profitieren.

So perfekt läuft es an den Börsen längst nicht immer. Diesmal aber hat sich der DAX tatsächlich genau an sein charttechnisches Lehrbuch gehalten. Anhand des hier abgebildeten Stundencharts können Sie das hervorragend nachvollziehen. Am 8. Januar hatte der Index bei 14131 Punkten sein Allzeithoch markiert. Die anschließend gestartete Korrektur dürfte am vergangenen Donnerstag bei 13311 Punkten ihr Ende erreicht haben.