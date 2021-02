Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Ausblick Rekordjagd hält an Mit voraussichtlich weiteren Kursgewinnen zum Auftakt bleiben die New Yorker Börsenindizes am Montag in Rekordhöhen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine gute Stunde vor der Eröffnung mit 31 276 Punkten und plus 0,41 …