GameStop und Bitcoin war gestern, nun sind Cannabis Aktien der nächste heiße Hype auf WallStreetBets! Und auch hier sind nach schwacher Entwicklung der Cannabis Aktien die Shortquoten von Hedgefonds sehr hoch

GameStop und Bitcoin war gestern, nun sind Cannabis Aktien der nächste heiße Hype auf WallStreetBets! Und auch hier sind nach schwacher Entwicklung der Cannabis Aktien die Shortquoten von Hedgefonds sehr hoch, während gleichzeitig mit dem Wahlsieg von Joe Biden der Trend zur Legalisierung von Marihuana in vielen US-Bundeststaaten stärker wird. Damit also scheint sich in gewisser Weise das GameStop-Schema zu wiederholen: hohe Short-Quote bei sehr schwachen Unternehmen, deren Aktienkurs daher stark unter Druck gekommen war - dann aber eine leichte Verbesserung des fundamentalen Umfelds der Unternehmen als Anlaß für den Reddit-Schwarm, den nächsten Hype zu starten. Und all das hat auch mit Elon Musk zu tun - und mit "dichter Beschreibung"..

Das Video "Cannabis Aktien: Dichte Beschreibung!" sehen Sie hier..