Gibt es an der Börse so etwas wie eine "rationale Blase"? Also Preise von Aktien und anderen Assets, bei denen eigentlich alle wissen, dass sie extrem teuer sind, aber man eben gleichzeitig diesen teuren Preis in Kauf nimmt in der Erwartung, dass die Preise an der Börse weiter steigen werden. Denn die Erwartung an der Börse ist einhellig wie selten: die Notenbanken würden ihre utralaxe Geldpolitik fortsetzen, die Coronakrise hingegen werde zeitnah enden. Dann entsünde eine Situation mit anziehender Wirtschaft bei gleichzeitig noch ultralaxer Geldpolitik, weswegen dann die Inflation anzieht - was wiederum bereits in der Gegenwart antizipiert wird durch steigende Preise für Aktien etc. Was passiert aber, wenn es doch anders kommen sollte?

Das Video "Die "rationale Blase"!" sehen Sie hier..