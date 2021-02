Hinter dem Namen „Zoom Video Communications“ steckt ein amerikanischer Anbieter von Kommunikationstools auf Internetbasis, der durch den coronabedingten Trend zum Home-Office und dem Verzicht auf Geschäftsreisen eine starke Nachfrage verzeichnet. Videokonferenzen gehören auf einmal zum Alltag. Zoom besitzt einen Börsenwert von mehr als 100 Milliarden Dollar, bei einem für 2021 geschätzten Jahresumsatz von 2,6 Milliarden Dollar. Doch es steckt viel Fantasie im Markt, nachdem Zoom, das nebenbei von der Krise bislang am meisten profitieren konnte, das Produkt von einer einfachen Videoschalte hin zur umfassenden Meetingbühne weiterentwickeln will. Alles in Allem viel Raum für Gewinnwachstum und einer Senkung des KGVs 2020/21 von 234 auf 47 im Geschäftsjahr 2022/23. Bleibt das Multiple hoch, verspricht dies weiteres Kurswachstum.

.

Zum Chart

.

Der Kurs wurde von den Marktteilnehmern nach der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal gehörig nach unten gedrückt. So verlor der Wert am 1. Dezember 2020 rund 15 Prozent und leitete damit eine Konsolidierung ein, die Anfang Januar 2020 einen Boden ausgebildet hat. Das Supportlevel ging im Zuge der Konsolidierung an der wichtigen Marke von 330,19 US-Dollar hervor. Der Kursverlauf hat sich aktuell von diesem Supportlevel nach oben hin abgesetzt. Mittelfristig spricht nichts gegen einen neuerlichen Test des All Time Highs bei 576,85 US-Dollar. Diese Bewegung erscheint wahrscheinlicher, als ein Rückfall unter das Supportlevel von Anfang Januar. Gemessen ab Anfang Februar 2021 wurde die S&P 500-Performance deutlich übertroffen. Bei anhaltendem Momentum ist der Test des nächsten Widerstands bei 503,06 US-Dollar in zwei bis drei Wochen möglich.