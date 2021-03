Es besteht die Möglichkeit, dass der NQ mit dem Tief vom 5 März bereits seine Abfertigung erhalten hat und wir kurz davor stehen, eine Startfreigabe zu erhalten.

Es besteht die Möglichkeit, dass der NQ mit dem Tief vom 5 März bereits seine Abfertigung erhalten hat und wir kurz davor stehen, eine Startfreigabe zu erhalten. Solange diese allerdings nicht da ist, muss primär davon ausgegangen werden, dass wir den Zielbereich noch weiter ausreizen und damit tiefere Notierungen anlaufen. Ein Erreichen der 12072 Punktemarke wäre dabei gern gesehen. Notwendig wäre dies allerdings nicht, dem Korrekturumfang ist bereits jetzt genüge getan. Für eine Bestätigung, dass die Korrektur wirklich durch ist, werden wir konsequent ein Überschreiten von 13901 Punkten abwarten. Darunter ist es schlicht zu früh, hier mit tieferen Notierungen abzuschließen. Auf der Unterseite bleibt unser aktuelles Szenario intakt, solange die 10942 Punkte gehalten werden. Dies gibt auch genügend Raum, um jegliche Variante der aktuellen Korrektur noch abzuarbeiten.

Wir halten damit also fest, wir sehen weiterhin einen Abschluss der Korrektur in Welle 2 im Rahmen des gelben Zielbereiches. Prinzipiell kann diese nun bereits durch sein, primär müssen wir aber mit nochmals tieferen Kursen im Zielbereich rechnen.

Was werden wir also tun? Wir warten noch auf eine Bestätigung der Trendwende und verschicken dann sobald es für einen Einstieg relevant wird eine Kurznachricht mit allen Daten zum Einstieg an unseren Verteiler.

Aktuell sind die folgenden Marken als Stopps für Long Trades relevant:

10942 Punkte (Langfristig)

Long Tradingbereich aktiv zwischen:

12422 – 11575 Punkten

