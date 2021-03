Noch Anfang 2020 markierte Adidas bei 317,45 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt, der Corona-Crash machte dem bullischen Vorhaben jedoch unverhofft einen Strich durch die Rechnung und drückte die Notierung auf 162,20 Euro bis Mitte März abwärts. Von dort aus konnte eine breite und vergleichsweise schnelle Erholung zurück in den einstigen Widerstandsbereich zwischen 290,00 und 300,00 Euro vollzogen werden. Genau an dieser Stelle hängt die Adidas-Aktie seit November fest und konsolidiert seitwärts aus. Da die Schwankungsbreite jedoch stetig abnimmt, bildet sich aller Wahrscheinlichkeit nach ein symmetrisches Dreieck aus. Derartige Formationen sind trendbestätigend, in diesem Fall dürfte bei regelkonformer Auflösung ein Ausbruch zur Oberseite anstehen.

Adidas sammelt Kräfte

Solange das symmetrische Dreieck auf keiner der beiden Seiten aufgelöst wird, bleibt die Aktie vorläufig als neutral zu bewerten. Ein Anstieg mindestens über ein Niveau von 295,00 Euro könnte aber den Stein ins Rollen bringen und erste Gewinne an die Novemberhochs bei 306,70 Euro erlauben. Darüber wäre ein weiteres Ziel an den Rekordhochs aus Anfang 2020 bei 317,45 Euro zu nennen, mittelfristig könnte Adidas sogar in den Bereich von 366,00 Euro bei vollständiger Umsetzung der Formation zulegen. Als gehebeltes Investmentvehikel könnte hierzu beispielsweise das Faktor Zertifikat Long auf Adidas WKN VA60DX zum Einsatz kommen. Kritisch wäre dagegen ein Kursrutsch unter 260,00 Euro zu werten, dies würde für einsetzende Schwäche sprechen und könnte im Anschluss zu Abgaben auf 253,20 Euro führen. Dabei muss es jedoch nicht bleiben, es könnte noch weitaus tiefer gehen.