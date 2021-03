Gemischte Wochenbilanz im Dachwikifolio

Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat auf Wochensicht um 0,7% zulegen können. Mit der Dynamik des DAX (+3,3%) konnten unsere Trader diesmal aber nicht mithalten. Seit Jahresbeginn liegen wir jetzt noch gut einen Prozentpunkt (7,3% vs. 6,1%) vor dem deutschen Leitindex. Die Outperformance seit dem Start Ende 2015 beträgt aktuell gut 15 Prozentpunkte (43,6% vs. 28,5%).

Gebremst wurde der Aufschwung in den vergangenen Tagen vor allem von wikifolios, die stark in den lange Zeit sehr gut gelaufenen Aktien investiert sind. Dazu zählen zum Beispiel die wikifolios High-Tech Stock-Picking (minus 1,8% auf Wochensicht) und TSI Trendstärke mit Börsenampel (minus 3,2%). Hier macht sich die seit Mitte Februar laufende Sektor-Rotation an den Börsen bemerkbar. Der aktuelle Rebound der Tech-Werte in den USA hat die bis Montag zum Teil noch höheren Verluste dabei noch etwas eingedämpft.