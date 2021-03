Das Warten auf die Fed geht weiter - aber es zeigt sich aktuell eine interessante Entwicklung: Aktien aus defensiven Sektoren wie Versorger steigen weiter (diese Dividenden-starken Versorger laufen normalerweise dann gut

Das Warten auf die Fed geht weiter - aber es zeigt sich aktuell eine interessante Entwicklung: Aktien aus defensiven Sektoren wie Versorger steigen weiter (diese Dividenden-starken Versorger laufen normalerweise dann gut, wenn die Renditen für Staatsanleihen fallen), aber auch der Tech-Sektor kann sich erholen. All das jedoch unter ziemlich dünnem Volumen - die großen Player am Markt scheinen sich bis zu den Aussagen der Fed bzw. Powells zurück zu halten. Charttechnisch sieht die Lage derzeit so aus, dass vor allem die zuletzt so immens gestiegenen Value-Indizes wie der Dow Jones am Anschlag sind - das wäre auch kein gutes Omen für den Dax. Heute im Fokus die US-Einzelhandelsumsätze, die jedoch enttäuschen dürften..

Das Video "Vor der Fed: Rotationen - die Lage!" sehen Sie hier..