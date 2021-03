Vor längerer Zeit wurde ich einmal gefragt, ob es in Übertreibungen wirklich keine günstig bewerteten Aktien mehr gibt. Doch, die gibt es natürlich. Die Frage ist nur, ob sie etwas taugen. Bei Small Caps finden wir dann sogar noch richtig gute Aktien, die fast alle Qualitätskriterien für die Small Cap Champions erfüllen – so wie meine heutige Neuvorstellung.

Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Small Caps Champion Erfolgreich und sicher in Nebenwerte investieren Ihr Weg zu den Perlen des Aktienmarkts

3-Säulen-System sichert Ihr Kapital ab

Merkliche Outperformance mit den besten Nebenwerten und Hidden Champions der Welt wie z.B.:

+366,72%

mit Wirecard

+144,69%

mit Morphosys Bsp.-Anlage von Dezember 2016 - September 2018 HIER WEITERLESEN





Liebe Leserinnen und Leser,stellen Sie sich vor, Sie arbeiten bei einer Firma, die Gullydeckel baut. Die beliebte Small-Talk-Frage „Was machen Sie denn so beruflich?“ dürfte dann wohl kaum zu Ihren Lieblingsthemen gehören.Warum Sie in „Gullydeckel“ investieren solltenDabei sind Gullydeckel und viele andere Produkte mit ähnlichem Sex Appeal unverzichtbar. Die Arbeit aller, die Gullydeckel bauen, ist also wichtig – kein Grund sich zu schämen. Aber irgendwie sind Typen aus der High-Tech- oder Medienbranche für viele Menschen trotzdem interessanter.Als Investoren sollten wir solche Vorbehalte nicht hegen. Im Gegenteil: Ich suche stets ganz gezielt nach Unternehmen, die „Gullydeckel“ bauen. Ein solides Geschäft, krisensicher und so uninteressant, dass kaum ein Konkurrent sich die Mühe macht, in diesen Markt einzubrechen.Noch besser ist es natürlich, wenn die „Gullydeckel“ so anspruchsvoll sind, dass Konkurrenten vor großen Schwierigkeiten stehen, wenn sie in diesen Markt wollten. Und am allerbesten ist es, wenn Ihre Gullydeckelfirma auch noch über einen Markennamen wie Donnerhall verfügt.Was einen Hidden Champion auszeichnetNun wäre es vermessen zu erwarten, dass irgendwer die Markennamen von Gullydeckeln kennt – außer natürlich Tiefbau- und Abwasserunternehmen. Und für Ihr Geschäft reicht es völlig, wenn Sie die mit Ihrem Namen beeindrucken. Für alle anderen laufen Sie unter dem Radar – aber genau dann erst sind Sie ein echter Hidden Champion!Und einen solchen stelle ich Ihnen in dieser Ausgabe vor. Das Unternehmen baut zwar keine Gullydeckel, sondern irgendwelchen anderen „Metallkram“. Scheint nichts Besonderes zu sein, aber für die Kunden kommt es – wie Sie sehen werden – aus leicht verständlichen Gründen auf absolute Zuverlässigkeit und Robustheit an. Und bei diesen Kriterien hat sich das Unternehmen einen (Marken-)Namen gemacht.Auch in der Old Economy ist noch Wachstum möglich!Das Unternehmen kommt also aus der Old Economy und seine Kunden aus einer Branche, die aktuell alles andere als beliebt ist. Aber es ist hier so wie bei den Gullydeckeln: Der „Kram“ (auch der Kunden) wird einfach gebraucht – ob die Konjunktur demnächst anspringt oder nicht. In diesem „alten“ Markt werden in den kommenden Jahren sogar Wachstumsraten im oberen einstelligen Prozentbereich erwartet.„Gullydeckel“ sind also ein durchaus lukratives Geschäft. Und als echter Hidden Champion kann man es auch verschmerzen, dass sich das Thema nur so mittel für einen Party-Small-Talk eignet.Mit besten GrüßenIhr Torsten Ewert