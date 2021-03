Der Dax erreicht heute ein neues Allzeithoch, während der Nasdaq 100 aufgrund der weiter steigenden Renditen für US-Staatsanleihen mit ca. 2% im Minus handelt

Der Dax erreicht heute ein neues Allzeithoch, während der Nasdaq 100 aufgrund der weiter steigenden Renditen für US-Staatsanleihen mit ca. 2% im Minus handelt. Seit November steigt der Dax (Impfstoff-Meldung), während der Nasdaq Mitte Februar seine lange Aufwärtsbewegung stoppte. Meist ist es so: Trend dauern länger, als man sich vorstellen kann, und so ist das jetzt für den Dax ein Vorteil, was im Jahr 2020 ein Nachteil war: viel Value (Autos, Banken, Industrie), aber wenig Tech. Hinzu kommt, dass anders als die Fed die EZB klar gemacht hat, dass man einen deutlichen Anstieg der Renditen nicht tolerieren wird. Das wiederum bringt denDollar unter Aufwärtsdruck zum Euro, auch das ist gut für den Dax..

Das Video "Dax hui, Nasdaq pfui?" sehen Sie hier..