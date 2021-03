DAX vor neuem Hochlauf

Im Verlaufshoch der aktuellen Aufwärtsbewegung wurden am Donnerstag direkt an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals 14.804 Punkte erreicht. In der Folge prallte der DAX nach unten ab und leitete eine normale Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend ein, die erneut direkt am 10er-EMA bei aktuell 14.534 Punkten auslief. Am Vortag konnte der DAX erneut ansteigen und mit einer weißen Tageskerze aus dem Handel gehen.

Im frühen Handel notiert der DAX am Dienstagmorgen im Bereich von 14.580 Punkten tiefer, allerdings weiter im Bereich des 10er-EMA. Abwärtskorrekturen im Aufwärtstrend laufen oft leicht unter dem 10er-EMA aus. Solange der DAX über oder im Bereich des 10er-EMA notiert, ist von weiter steigenden Kursen auszugehen. Sackt der DAX hingegen deutlich unter den 10er-EMA ab, wäre mit einem weiteren Rücklauf zum 50er-EMA bei 14.050 Punkten zu rechnen.