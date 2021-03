Den letzten markanten Höhepunkt markierte die Henkel-Aktie bei 129,90 Euro im Sommer 2017 und schlug anschließend in einen Abwärtstrend ein. Über die Kursmarken von 100,00, 88,81 und 72,00 Euro ging es coronabedingt sogar auf ein Mehrjahrestief von 62,42 Euro bis Mitte März 2020 weiter abwärts. Die Abwärtsdynamik hat seit 2019 jedoch merklich abgenommen, der Kursverlauf erinnert zudem sehr stark an eine inverse SKS-Formation, deren Nackenlinie um 95,00 Euro herum verläuft. Sollte dieses Konstrukt demnächst erfolgreich aktiviert werden können, stünde unter technischen Aspekten eine mittelfristige Trendwende bei Henkel an.

Chancen auf Trendwechsel steigen

Aktuell ist noch kein größerer Handlungsbedarf gegeben, eine sorgfältige Vorbereitung erspart später aber hektisches handeln. Bei einem Anstieg mindestens über den EMA 200 sowie das Niveau von 95,00 Euro werden weitere Zugewinne zunächst an 101,60 Euro in der Henkel-Aktie sehr wahrscheinlich. Ein weiteres Ziel läge in einem derartigen Szenario um 104,05 Euro. Wer sich den Käufern nach Aktivierung der inversen SKS-Formation anschließen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das mit einem konstanten Hebel von 5,0 ausgestattete Faktor Zertifikat Long auf Henkel WKN VS51JV zurückgreifen. Solange jedoch das Papier zwischen grob 81,00 und 95,00 Euro seitwärts schwankt, ist der Wert als neutral zu bewerten. Verkaufssignale ergeben sich daher erst unterhalb von 80,00 Euro.