Der weltweit tätige Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159) hatte am 26.01.2021 darüber informiert mit der Serienfertigung für E-Motoren zu starten . Und heute dann direkt zwei Grossaufträge für nachhaltigere Mobilität.

„Der Nutzfahrzeugsektor steht vor enormen Herausforderungen„,

sagt Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies der Schaeffler AG. „Wir unterstützen unsere Kunden bei der Transformation. Auf Basis unseres fundierten System-Know-hows gestalten wir auch im Nutzfahrzeugsektor Wandel, der die Welt bewegt. Zwei neu gewonnene Aufträge belegen, dass wir auch hier auf dem besten Weg sind, ein bevorzugter Technologiepartner unserer Kunden zu sein.„.

Und diese Unterstützung erscheint alternativlos. Nur wer bei den Automobilzulieferern sich schnell auf die gänderte Nachfragstruktur der Fahrzeughersteller einstellt, wird auf Dauer in dieser von Margendruck im Stammgeschäft gezeichneten überleben. Ob Schaeffler, wie beim Start der E-Motoren Produktion etwas grossspurig gesagt, die „Transformation zu einem Antriebslieferanten im Bereich der nachhaltigen E-Mobilität erfolgreich vollzogen und uns als verlässlicher Partner für unsere Kunden etabliert“ hat, sei dahingestellt. Aber die Richtung stimmt auf jeden Fall.

Steinhoff einigt sich mit Conservatorium Holdings und Wiese Firmen endgültig. Nächster Schritt zum grossen Ziel vollzogen.

Nel mit Folgeauftrag von Iwatani und Ammoniak Kooperation mit Haldor Topsoe. Das waren die 2 wichtigsten der 5 Meldungen in den letzten 48 Stunden.

Nordex mit Auftrag aus Mexiko. Auch wenn nur ein zweijähriger Servicevertrag abgeschlossen werden konnte. Immerhin 96 MW.

PfeifferVacuum in 2020 mit stagnierendem Umsatz, sinkenden Gewinnen. Und 2021 vorsichtige 5 % Umsatzplus angestrebt

Serienauftrag für Nutzfahrzeug -E-Motoren ab 2023

Und schade ist bei dieser Nahcricht, das keine aussagen zum Volumen getroffen werden. Aber das wird sich spätestens in den Quartalszahlen 2023 neiderschlagen. Jedenfalls konnte Schaeffler einen Serienauftrag für die Lieferung von E-Motoren ab 2023 für einen „renommierten Nutzfahrzeug-Zulieferer“ gewinnen. Und der bestellte 800-Volt-Motor, der in batteriebetriebenen Fahrzeugen in zweifacher Ausführung eingesetzt wird, liefert eine maximale Dauerleistung von 180 kW und ein maximales Drehmoment von 950 Nm.